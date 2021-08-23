Из Афганистана вылетел еще один украинский самолет с эвакуированными. На борту самолета находится 100 человек. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на саммите Крымской платформы, передает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию мероприятия. Министр рассказал о еще одной эвакуацию людей из Афганистана. "Еще один самолет вылетел из Кабула, на его борту более 100 граждан", — сообщил он. Ранее Украина предложила свою помощь в переселении афганцев из группы риска. Она сделала такое предложение совместно с группой других стран. Напомним, 21 августа из аэропорта Кабул (Афганистан) вылетел украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД, который эвакуировал граждан. Ранее страны G7 призвали талибов гарантировать безопасную эвакуацию людей из аэропорта Кабула.