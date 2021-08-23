В результате обстрелов боевиков на Донбассе погиб украинский боец. Погиб военный 28-й ОМБр лейтенант Юрий Михайлов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу 28 ОМБр имени рыцарей Зимнего похода. По словам собратьев по службе, Юрий достойно и ответственно нес службу, был добрым и надежным товарищем, настоящим патриотом Украины и имел много планов на будущее. "С грустью сообщаем, что вчера при несении службы в 15:15 на взводному опорном пункте от вражеской пули погиб лейтенант Юрий Александрович Михайлов", — говорится в сообщении. Напомним, боевики на Донбассе за минувшие сутки, 22 августа, 5 раз нарушили режим "тишины". Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война в Донбассе хочется завершить полностью.