Врачи назвали самую полезную утреннюю кашу, которая даст вам заряд энергии на целый день, обеспечит важными минералами и микроэлементами, а еще она очень вкусная. Речь идет о кашу из пшенной крупы, цена на которую в Украине невысока. Об этом сообщает Food Data Central. Чем же так полезно пшено Пшено — отличный источник полезных углеводов и клетчатки. Также крупа богата необходимыми витаминами и минералами. Ученые говорят, что пшенная каша полезна для сердца. Одно из исследований показало связь между употреблением цельнозерновых продуктов и предотвращением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Пшено — один из самых полезных таких продуктов благодаря высокому содержанию магния. Минерал поможет в снижении артериального давления, уменьшит риск инфаркта и инсульта, особенно — в случае атеросклероза. За счет богатства клетчаткой пшенная каша поможет в борьбе с "плохим" холестерином, выводя его из организма. Полезно пшено и для кишечника. Употребление каши из этого злака поможет снизить газообразование, устранить вздутие живота и спазмы. Каша можно употреблять людям с диабетом. Крупа имеет низкий гликемический индекс, что положительно влияет страдающих этим недугом. Сколько в Украине стоит пшено? Так, по данным Госкомстата в июле 2021 пшено стоило 17 грн за килограмм — и это одна из самых дешевых круп. Цены на основные крупяные изделия в Украине (по состоянию на июль): Гречка — 42 грн Рис — 27 грн Пшено — 17 грн Манка — 17 грн ячка — 15 грн Интересно, что самыми вредными для здоровья кашами считается манка и белый рис. Ранее мы писали, о чем может свидетельствовать неприятный запах изо рта. Также сообщалось, что произойдет с вашим организмом, если в месяц отказаться от сладкого.