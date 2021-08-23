Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис оценил перспективы вступления Украины в ЕС. Он не видит страну в Европейском Союзе в ближайшие 3-5 лет. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина. По его словам, ЕС поддерживает работу Украины по более тесной интеграции в ЕС. "Что касается вступления в ЕС, это в первую очередь политический вопрос, который должен единогласно быть поддержано всеми странами-членами — открытие новых переговоров о вступлении. И уже в рамках этого процесса переговоров появляется дорожная карта", — заявил он. Домбровскис считает, что этот вопрос надо хранить в повестке дня, но в краткосрочной перспективе важно сконцентрироваться на максимальном использовании возможностей, которые дает соглашение об ассоциации. На вопрос о том, что в ближайшие 3-5 лет вопрос о запуске процедуры членства Украины в ЕС вряд ли будет поднят, он ответил: "Я так думаю, с учетом политической ситуации в ЕС, того как проходят вопрос о расширении, то да, думаю, что, к сожалению, это маловероятно в ближайшие годы ".