Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл внезапно решила отказаться от украинского гражданства. Спортсменка с 1994 года проживает в США, но ранее желание отказаться от гражданства своей страны она не высказывала. Однако в новом посте на своей странице в Instagram, Оксана Баюл дала объяснение своему поступку. Отказ от украинского гражданства Оксаны Баюл вызвала активное обсуждение в социальных сетях. Некоторые предположили, что спортсменка обиделась за то, что ее не пригласили на празднование 30-летия Независимости, также была выдвинута версия, что отказ от гражданства — уже формальность, поскольку олимпийская чемпионка давно живет в другой стране. Однако, в своей публикации Оксана Баюл дала совсем другое объяснение. "Я всем спасибо. Родилась Россиянка выиграла золото по Украине, а умру Американкой", — написала на своей странице спортсменка.

Оксана Баюл (фото: instagram.com/oksanabaiul) Стоит отметить, что Оксана Баюл родилась и выросла в Днепре. Сначала будущая олимпийская чемпионка осталась без отца, а в возрасте 13 лет стала круглой сиротой. За девочкой присматривали тренера, а потом ее забрала к себе Одесский тренер по фигурному катанию Галина Змиевская. В 1993 году Баюл стала чемпионкой мира, а в 1994 году — олимпийской чемпионкой. После своей победы на Олимпиаде Баюл переехала жить в США. На тот момент ей исполнилось всего 17 лет. В 2001 году она покинула большой спорт и начала заниматься бизнесом. В 2007 году снова вернулась в профессиональный спорт. В 2010 году она вернулась в Украину и хотела открыть собственную школу фигурного катания, но идея провалилась из-за конфликта с бывшими тренерами и чиновниками. После 1994 года никаких значительных достижений в ее спортивной карьере не было.

Оксана Баюл (фото: twitter.com/OksanaBaiul) Напомним, ранее мы писали о том, как выглядит сейчас олимпийская чемпионка Оксана Баюл. А также мы рассказывали о том, что Оксана Баюл расплакалась в прямом эфире и объяснила, почему никогда не вернется в Украину.