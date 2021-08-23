В августе несколько категорий пенсионеров получат увеличенные выплаты. В эту группу входят пенсионеры с инвалидностью I группы.

Об этом говорится в документе Кабинета Министров Украины.

21 июля Кабинет Министров Украины утвердил изменения в постановление о пенсии №127 от 22 февраля 2021 года. Согласно этим изменениям, пенсионеры с инвалидностью I группы начнут получать больше — 2200 гривен.

Если пенсия у таких украинцев вместе с надбавками, повышениями, материальной помощи, дополнительными выплатами, индексации и компенсации не будет дотягивать до этой суммы, то будет проводиться доплата, чтобы пенсионеры получали на руки не меньше, чем установлено Кабинетом Министров.

Стоит отметить, что пенсионеры с инвалидностью I группы с 1 июля 2021 стали получать больше — 1854 гривны. Было установлено, что пенсионеры таких категорий должны получать сумму не менее суммы минимального прожиточного минимума. Таким образом, пенсионеры с инвалидностью I группы получат доплату в размере 346 гривен (19%).

Также в разъяснении указывается, что повышение коснется украинцев, которым пенсии по инвалидности были назначены:

В связи с общим заболеванием, в результате увечья, не связанного с работой, инвалидность с детства.

Такая же сумма (2200 гривен) будет выплачиваться гражданам, у которых есть необходимый стаж для начисления пенсии: для женщин 30 лет, для мужчин — 35 лет.

