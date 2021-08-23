В августе несколько категорий пенсионеров получат увеличенные выплаты. В эту группу входят пенсионеры с инвалидностью I группы. Об этом говорится в документе Кабинета Министров Украины. 21 июля Кабинет Министров Украины утвердил изменения в постановление о пенсии №127 от 22 февраля 2021 года. Согласно этим изменениям, пенсионеры с инвалидностью I группы начнут получать больше — 2200 гривен. Если пенсия в таких Украинские вместе с надбавками, повышениями, материальной помощи, дополнительными выплатами, индексации и компенсации не будет дотягивать до этой суммы, то будет проводиться доплата, чтобы пенсионеры получали на руки не меньше, чем установлено Кабинетом Министров. Стоит отметить, что пенсионеры с инвалидностью I группы по 1 июля 2021 стали получать больше — 1854 гривны. Было установлено, что пенсионеры таких категорий должны получать сумму не менее суммы минимального прожиточного минимума. Таким образом, пенсионеры с инвалидностью I группы получат доплату в размере 346 гривен (19%). Также в разъяснении указывается, что повышение коснется украинский, которым пенсии по инвалидности были назначены: В связи с общим заболеванием В результате увечья, не связанного с работой Инвалидность с детства Такая же сумма (2200 гривен) будет выплачиваться гражданам, у которых есть необходимый стаж для начисления пенсии: для женщин 30 лет, для мужчин — 35 лет. Напомним, ранее мы писали о том, что нужно украинском для получения высокой пенсии. А также рассказывали о том, что в ПФУ сделали важное заявление о пенсии на карточку с 1 сентября.