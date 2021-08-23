В Киевской области мужчины не поделили место в передвижном цирке и устроили стрельбу на глазах у толпы людей. Инцидент произошел в городе Васильков вечером 22 августа. Детали сообщили в пресс служба полиции Киевской области на странице в Facebook. Как сообщили в полиции, 22 августа, около 19:30 между двумя мужчинами в Василькове возник конфликт из-за нехватки посадочных мест во время представления передвижного цирка. Конфликт быстро начал разгораться и один из фигурантов достал пистолет. "В результате конфликта один из мужчин выхватил пистолет для отстрела резиновых пуль" Наган "и начал стрелять в другого. Тот, в свою очередь, достал из автомобиля пистолет ПМР и начал стрелять в своего оппонента", — говорится в сообщении. Один из участников конфликта получил травму бедра. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Оба участника конфликта задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Они находятся в изоляторе временного содержания. В полиции выясняют все обстоятельства конфликта и решают вопрос о сообщении обоим фигурантам о подозрении.

Под Киевом мужчины устроили стрельбу из-за места в цирке (Фото: Нацполиция) Напомним, ранее мы писали о том, что СБУ нашла в Черниговской области подпольную мастерскую по изготовлению огнестрельного оружия. А также рассказывали о том, что в кафе в центре Львова мужчина устроил стрельбу.