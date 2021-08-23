Польша предложила гуманитарную помощь белорусским мигрантам. Власти Польши готова оказать им материальную помощь прямо на польско-белорусской границе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Польши. "Польша обратилась с запросом к белорусской стороне о текущие потребности, заявив о готовности оказать прямую помощь, включающий, в частности, палатки, кровати, спальные мешки, одеяла, пижамы, постельные принадлежности и средства личной гигиены, а также при необходимости продукты питания и лекарства ", — подчеркивается в сообщении. На польско-белорусской границе недалеко от Уснаж-Гурны в Подляшском воеводстве около 30 беженцев из Афганистана находятся под охраной силовых структур Польши и Белоруссии уже 14 дней. Пограничники помешали мигрантам нелегально пересечь границу Польши со стороны Белоруссии.