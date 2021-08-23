Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Украину назвала "Северный поток-2" европейско-российским проектом. В Еврокомиссии не считают строительство газопровода проектом общеевропейского интереса. Об этом заявил в интервью РБК-Украина вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Он оценил возможность применения к газопроводу Третьего энергопакета ЕС. "Это было предложением со стороны Еврокомиссии, что все газопроводы, которые входят на территорию ЕС или выходят из нее, должны соответствовать условиям Третьего энергопакета. В том числе условий для недискриминационного доступа к инфраструктуре", — заявил Домбровскис. Вместе с тем он заявил, что Еврокомиссия не считает "Северный поток-2" проектом общего европейского интереса. "Сейчас мы будем следить за декларацией США и Германии, и как будет обеспечиваться то, чтобы" Северный поток-2 "не привел к проблемам для Украины как страны-транзитера. По этим вопросам мы будем продолжать следить", — заявил он. Напомним, Меркель заявила, что "Северный поток-2" — это не российско-германский проект, это европейско-российский проект.