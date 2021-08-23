Представитель ЕС критикует законопроект о локализации госзакупок. Законопроект не соответствует требованиям ВТО. Об этом заявил в интервью РБК-Украина вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Проект не соответствует требованиям ВТО, в частности Agreement on Government Procurement (Соглашение о госзакупках), и Соглашении об ассоциации. "Если проект будет принят в таком виде, то это будет нарушением соглашения и может привести к новым торговых споров", — заявил он. По его словам, это будет противоречить целям Украины лучше интегрироваться в цепочки поставок Евросоюза. Отметим, Министерство экономики предлагает добавить в систему Prozorro критерий "локализация" для товаров, имеющих не менее 35% украинских компонентов. Такой товар получает неценовой часть в размере 30% от общей. Комитет экономического развития поддержал законопроект о локализации и рекомендовал Верховной Раде принять его во втором чтении.