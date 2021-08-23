Представительства Крымской платформы будут работать и в других странах, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Основной целью подобного решения является деоккупация Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины. "Крымская платформа будет существовать не только в Киеве. В Киеве будет центральный офис, а во многих странах, где есть подписанты — там будут открываться те или иные направления, связанные с деоккупации Крыму", — сказал Зеленский в интервью телеканалу " Интер ". Президент также напомнил, что идея создания такой площадки возникла у него после встречи в нормандском формате, на которой было предложено не поднимать тему полуострова. "Когда я поднимал тему Крыму, мне сказали: этот вопрос не поднимается. Я спросил: а где этот вопрос поднимается? И ООН, и Евросоюз всегда поддерживают Украину — это правда, а где предметно обсуждается вопрос милитаризации, деоккупации Крыму, все проблемные гуманитарные, социальные вопросы и т. д.? Такого площадки нет ", — отметил он. Поэтому теперь будет существовать "Крымская платформа" — объединенный офис со специалистами, которые ежедневно будут работать не только в столице. По словам Зеленского, декларацию по результатам учредительного саммита должны подписать 45 стран, однако, отметил он, документ является открытым, поэтому другие государства тоже смогут присоединиться к этой декларации. "Уверен на сто процентов, будут присоединяться", — сказал он и добавил, что есть страны, которые не могут поддержать эту платформу по разным причинам, политических или экономических, в том числе и из-за давления России.