Украина выполнила условия для получения помощи ЕС, но нужно решение МВФ. Решение должно быть принято до 14 сентября. Об этом заявил в интервью РБК-Украина вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. По его словам, программы макрофинансовой помощи со стороны ЕС связаны с программами МВФ, здесь надо этот вопрос скоординировать с ними. "Что касается собственно макрофинансовой помощи, то все основные условия со стороны Украины выполнены. То есть это вопрос, каким образом проходят переговоры с МВФ. Программа макрофинансовой помощи ЕС заканчивается 14 сентября, к этому все решения должны быть приняты", — заявил он. На вопрос о том, если до 14 сентября ответа от МВФ не будет, что тогда, он ответил: "Продолжить ее (программу, — ред.) Мы не сможем, там сроки очень четкие. Вопрос, каким образом скоординировать работу с МВФ, чтобы успеть выделить второй транш ». Напомним, в Еврокомиссии ответили, будет ли новая программа макрофинансовой помощи Украине.