Учителям дали новые рекомендации о том, как с нового учебного года организовать воспитательный процесс в школах. Об этом говорится в документе Минобразования и некоторых вопросах организации воспитательного процесса в 2021-2022 годах. В частности, учителям рекомендуется формировать у детей и подростков ценные жизненные навыки, национально-патриотическое воспитание, проводить профилактику буллинг (травля), уголовных правонарушений, употребления наркотических и психотропных веществ, предотвращение домашнего насилия и торговли людьми. Как отмечают в Минобразования, характер воспитания школьников должен предусматривать понимание воспитателем природы воспитанников, их индивидуальных особенностей и возможностей, уважение к личности ребенка. Учителя должны заботиться о гармоничном развитии, установление взаимоотношений сотрудничества в учебно-воспитательном процессе. Кроме того, успех воспитательного процесса зависит от отношений между учителем и учеником, и они должны строиться на основе содружества, сотрудничества и делового партнерства. "Педагогические, научно-педагогические и научные работники обязаны: уважать достоинство, права, свободы и законные интересы всех участников образовательного процесса; наставления и личным примером утверждать уважение к общественной морали и общественных ценностей, в частности правды, справедливости, патриотизма, гуманизма, толерантности , трудолюбия; защищать соискателей образования при образовательном процессе от любых форм физического и психического насилия, унижения чести и достоинства, дискриминации по любому признаку, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью соискателя образования, предотвращать употребление ими и другими лицами на территории учебных заведений алкогольных напитков, наркотических средств, другим вредным привычкам ", — говорится в документе. В Министерстве образования просят учителей уделить особое внимание распространению в школах практики функционированию служб согласия (школьной медиации), проведению информационно-просветительских мероприятий, направленных на формирование у участников образовательного процесса культуры недискриминационной, ненасильственной, бесконфликтной коммуникации, здорового и безопасного образа жизни, навыков сохранения жизни и здоровья, а также предотвращения опасного поведения. Также рекомендуется обучать детей безопасности при использовании информационно-коммуникационных технологий и других медийных средств, навыков безопасного поведения в Интернете. Напомним, ранее мы писали о том, что в Минобразования дали четкий ответ о том, как будут дети учиться с 1 сентября. А также рассказывали о том, каких врачей нужно обязательно проходить школьникам перед началом учебного года.