США эвакуировали из Афганистана около 30 000 человек. Это заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Voice of America. Глава американской дипломатии сообщил, что с начала эвакуационной кампании в конце июля на военных и чартерных рейсах аэропорта Кабула было вывезено около 30 000 человек, включая 8000 за последние сутки. Это граждане США и местные жители из уязвимых групп. Блинкен отметил, что администрация привлекла коммерческие авиакомпании к перевозкам людей из третьих стран, куда они доставляются из Кабула и остаются там на время проверки. "Мы заключили соглашения примерно с двумя десятками стран на четырех континентах, которые помогают или вскоре помогут нам в вывозе людей из Кабула", — подчеркнул Блинкен. Напомним, что ранее США заказали коммерческие самолеты для помощи в эвакуации из Афганистана.