США за последние сутки вывезли из аэропорта Кабула около 16 000 человек. В эвакуации из Афганистана были привлечены 18 самолетов шести американских гражданских авиакомпаний. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Пентагона Хэнка Тейлора. "С конца июля США эвакуировали из Афганистана около 42 000 человек. За последние сутки из Кабула были вывезены примерно 16 000", — сказал он в ходе брифинга. По его словам, на текущий момент мы привлекли 18 воздушных судов, принадлежащих шести коммерческим авиакомпаниям. При этом он отметил, что для вывоза людей из аэропорта Кабула приоритет отдается военным самолетам. Тейлор также отметил, что эвакуацию из Афганистана планируется завершить до 31 августа. Напомним, ранее президент США Джо Байден предупредил гражданские авиакомпании страны, что им, возможно, придется помогать в эвакуации людей из Афганистана.