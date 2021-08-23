Президент Владимир Зеленский принял участие в поднятии флага Украины в географическом центре страны в Черкасской области. Его выступление пытались сорвать. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции. Несколько мужчин пытались установить звукоусиливающую аппаратуру в месте проведения мероприятия с участием руководства государства. Разрешения для этого они не имели. Между протестующими и полицией произошли столкновения. "Правоохранители отреагировали на ситуацию и не допустили правонарушений. Шесть человек, которые грубо нарушали общественный порядок, оказывали хулиганские действия и не выполняли требований полицейских доставили в местный участок полиции", — говорится в сообщении. Полиция призывает участников массовых мероприятий придерживаться законодательства и не нарушать общественный порядок.