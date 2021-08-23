Россия не откажется от существующих договоренностей по транзиту газа после запуска "Северного потока-2". Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что стран-транзитеров придется конкурировать за право осуществлять транзит. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Йогги слова в интервью газете "Мадьяр Немзет". По его словам, с введением "Северного потока-2" в эксплуатацию будет обеспечена дополнительная диверсификация маршрутов транзита "голубого топлива" без увеличения его объемов на данный момент. Лавров считает, что устойчивые поставки газа европейским потребителям можно будет осуществлять кратчайшим путем, что приведет к снижению "экологического следа от его транспортировки". "Кроме того, мы не отказываемся от соблюдения имеющихся договоренностей по поставкам российского газа в Европу — при этом стран-транзитеров в будущем придется конкурировать за право транзита, а не пытаться диктовать собственные условия", — заявил он. Напомним, позиции Еврокомиссии и Меркель по "Северному потоку-2" расходятся. Отметим, Лавров считает, что через "Северный поток-2" зависимости Европы от российского газа не будет.