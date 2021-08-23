Народный депутат Андрей Стрихарський заявил, что открыт в День государственного флага, с участием президента Владимира Зеленского арт-объект "Сердце Украины" станет новым туристическим "магнитом" Черкасской области. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа на Facebook-странице. "Спасибо всем, кто принял участие в создании этого без преувеличения исторического объекта в нашем регионе", — написал Стрихарський. По его словам, он гордится тем, что именно Черкасская имеет теперь еще один туристический объект, к которому "будут ехать люди из разных уголков нашей страны". Вместе с Президентом — Владимиром Зеленским открыли сегодня в с. Марьяновка, что на моем округе — арт-объект «Сердце … Posted by Андрей Стрихарський on Monday, August 23, 2021 Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в праздновании Дня государственного флага в Черкасской области. Торжества прошли в селе Марьяновка Черкасской области, где был открыт созданный специально к 30-летию Независимости арт-комплекс "Географический центр — сердце Украины". Рядом с арт-комплексом поднят на флагшток высотой 52 метра крупнейший в Черкасской государственный флаг размером 9 на 13 м. В честь поднятия флага прозвучали 10 пушечных залпов.