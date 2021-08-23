Талибы готовятся к штурму Панджшерском долины. В регион стали прибывать тысячи людей для борьбы с боевиками и сейчас в рядах сил сопротивления около 9000 человек. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AFP. Руководство единой неподконтрольной талибам провинции Афганистана Панджшер выдвинуло ультиматум исламскому движению "Талибан". Северный альянс, как называется движение сопротивления талибам, потребовал децентрализацию и построение новой системы правления, которая обеспечит социальную справедливость, равенство, права и свободы для всех. Если талибы откажутся от переговоров, то их ждет долгий сопротивление по всему Афганистану. Как передает Al Arabiya, "Талибан" поставил ультиматум, требуя чтобы глава сопротивления Ахмад Масуд сдался в течение 4:00, иначе талибы начнут штурм провинции и всей Панджшерском долины. Талибы записали специальное видео самопровозглашенного лидера сопротивления Ахмада Масуда, которое сопровождалось кадрами передвижения талибов в Панджшер. Ахмад Масуд — сын знаменитого афганского полевого командира Ахмада Шах Масуда — заявил, что сдаваться не намерен. По его словам, это талибы должны пойти на уступки и сформировать правительство, в которое войдут представители всех сил. Если "Талибан" откажется от диалога, сказал Ахмад, война неизбежна.