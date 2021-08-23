Украинцы, которые отдыхают на Азовском море, начали массово жаловаться на интоксикацию после купания в воде. Эксперты связывают неприятные последствия с большим количеством медуз в море. Об этом сообщается на портале "РИА-Мелитополь". Интоксикацию организма могут вызвать не только контакты с медузами, но и сам запах медуз, которые разлагаются на солнце. Особенно печально положение с теми пляжами, где мертвые микроорганизмы не убирают, они разлагаются на солнце, а отдыхающие находятся рядом и вдыхают эти пары. В зоне риска в первую очередь входят люди, у которых ослаблена иммунная система. Большинство интоксикаций специалисты связывают с контактами человека с кишечнополостными. С 9000 видов беспозвоночных, которые насчитываются учеными, около 100 видов — ядовитые. Это тип пестрых медуз Chidaria. Медики рекомендуют после купания в Азовском море осматривать тело на предмет ожогов, использовать промывание морской водой, а также быстро менять купальный костюм после выхода из воды. Что делать при ожогах медуз В месте ожога от медузы может появиться жжение, онемение, покалывание и покраснение. Если есть такие симптомы, то нужно: Быстро выйти из воды Извлечь видимые жала (с помощью пинцета) Место ожога промыть морской или соленой водой Если боль сильная — выпить обезболивающее Если сильный зуд — антигистаминный препарат, можно использовать мазь или гельЩо нельзя делать при ожогах медуз: Нельзя промывать пресной водой не можно касаться голыми руками — можно разнести яд по всему телу нельзя растирать место ожога нельзя протирать место ожога спиртосодержащими растворами нельзя промывать место ожога мочой Напомним, ранее мы писали о том, что в Минздраве дали рекомендации об отдыхе у водоемов с медузами. А также рассказывали о том, что в Кирилловке туристы устроили развлечения с медузами, которые заполонили Азовское море.