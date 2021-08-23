На полях саммита Крымской платформы прошли переговоры министров энергетики Украины, США и Германии. Стороны обсудили угрозы реализации проекта "Северный поток-2" и реформирования украинской энергетики. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина, ссылаясь на брифинг в пресс-центре КВЦ "Парковый" министра энергетики Украины Германа ГАЛУЩЕНКО и министра энергетики Германии Петера Альтмаер. "Отдельно мы обсудили применение Третьего энергопакета (до ПП-2, — ред.), Устранение монополии" Газпрома "на рынке и целый ряд шагов, которые можно сделать с точки зрения реальных гарантий для Украины относительно сохранения транзита", — сказал Галущенко. По словам главы Минэнерго, также обсудили синхронизацию энергосистемы Украины со странами ЕС. В свою очередь, Альтмайер добавил, что на переговорах обсуждалась и июльская американо-германское соглашение по ПП-2. Также министр энергетики Германии пообещал максимальную помощь Украине в осуществлении «зеленого перехода" и инвестиции немецких компаний в производство "зеленого" водорода. Отвечая на вопрос РБК-Украина о том, будет ли Украина назначать своего спецпредставителя по "Северному потоку-2" по примеру США и Германии, Галущенко сказал, что этот вопрос пока предметно не обсуждался. Напомним, позиции Еврокомиссии и Меркель по "Северному потоку-2" расходятся.