На Донбассе боевики завершают подготовку к сборам военнообязанных запаса. Их проведение запланировано с 24 по 28 августа.

Об этом сообщает ГУР Минобороны.

В течение недели в соединениях и частях (Донецк) и 2 (Луганск) АК противника уточнен приписной состав, который будет привлекаться к сборам, и осуществлено оповещения повестками резервистов по местам работы.

«Кроме того, завершается развертывание палаточных городков для размещения указанных лиц и подготовка пунктов приема личного состава и техники», — говорится в сообщении разведки.

Как сообщалось ранее, на Донбассе боевики подводят тяжелое вооружение к населенным пунктам, где проживают мирные жители.

В Украине после деоккупации Донбасса и Крыма под амнистию могут попасть лица, которые не совершали преступлений на временно оккупированных территориях.