В Грузии зафиксировали смерть вакцинированного человека от коронавируса. Он был привит двумя дозами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Грузия Оnline. В Минздраве Грузии отметили, что это не должно быть поводом для паники, поскольку такие факты в мире единичны, и в большинстве случаев вакцина защищает человека от смертельного исхода. Указано, что иногда у пациентов могут развиться несовместимые с жизнью повреждения, вызванные их хроническими заболеваниями, в таком случае усилия врачей могут быть безрезультатными.