В Киеве стартовал саммит Крымской платформы. В мероприятии принимают участие представители 45 стран мира. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию мероприятия. В столичный конференц-центра "Парковый", который расположен в центре Киева — возле Верховной Рады и Мариинского дворца прибыли участники "Крымской платформы". Во время саммита будет несколько тематических дискуссий: консолидация международной политики непризнания любого изменения статуса Крыма; ужесточение санкций против России; защите прав человека и международного гуманитарного права, восстановление прав коренного крымскотатарского народа, безопасность в Азово-Черноморском регионе и за его пределами; преодоление экологических и экономических последствий оккупации. Напомним, РБК-Украина написало все, что известно об этом мероприятии.