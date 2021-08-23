В Китае впервые за месяц не было зарегистрировано ни одного нового случая локального инфицирования коронавируса. Страна зафиксировала 21 новое заражение, но у тех, кто приехал из-за границы Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Отмечено, что последняя вспышка COVID-19 в стране был зафиксирован 20 июля среди работников аэропорта в восточном городе Нанкин. В них обнаружили заражения новым штаммом коронавируса "Дельта". После чего более 1200 человек в Китае были инфицированы, однако не все из них заразились "Дельта" -штамом. Эта вспышка побудил власть ввести во все стране меры по борьбе с эпидемией, включая массовое тестирование миллионов людей, а также ограничения на поездки.