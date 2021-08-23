Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ заявила о задержании в Туле украинском. Он будто бы пытался узнать секретные сведения о российском вооружения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс". В ФСБ заявили, что украинец, который якобы собирал сведения, которые являются гостайной (новейшие образцы вооружения и секретной технической документации к ним), был задержан на месте преступления. Он будто бы искал работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителям. "Его целями были вербовочная разработка русских и получения от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения", — говорится в сообщении. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 276 УК России (шпионаж). Следственные действия продолжаются, заявили в ФСБ.