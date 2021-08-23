Украинская власть последние несколько месяцев активно пытается добиться от руководства Евросоюза признание европейской перспективы Украины. Другими словами — подтвердить, что Украина в обозримом будущем сможет хотя бы начать переговоры о вступлении в ЕС. Но пока без особого успеха. Как признал в разговоре с РБК-Украина Валдис Домбровскис, пока политическая атмосфера внутри ЕС не способствует его дальнейшему расширению. Зато еврокомиссар предлагает сосредоточиться на прикладных вещах, вроде дальнейшего выполнения Соглашения об ассоциации и секторального сотрудничества. — Вы приехали в Киев для участия в саммите Крымской платформы. Запланированы у вас какие-то переговоры с представителями украинской власти по вопросам двустороннего сотрудничества? — Да, я буду участвовать в саммите Крымской платформы, а также в мероприятиях в честь 30-летия независимости Украины. Кроме того, у меня запланирована встреча с премьер-министром сегодня вечером (интервью состоялось в воскресенье, 22 августа, — ред.), Чтобы обсудить как макрофинансовой помощи Украине, так и другие вопросы. Также будет встреча с министром экономики и торговли. И еще ранее сегодня я встречался с представителями антикоррупционных институтов Украины — обсудить вопросы, связанные с поддержкой со стороны ЕС по борьбе с коррупцией. — Какие же? — Как вы знаете, с стороны ЕС мы поддерживаем развитие антикоррупционных институтов, это традиционно важный пункт для оказания макрофинансовой помощи. Была возможность переговорить с представителями антикоррупционных институтов: что уже сделано, с какими проблемами они сталкиваются, какую поддержку ЕС может оказывать в дальнейшем. — По вашему мнению, в последние год-два наблюдается положительная динамика в плане борьбы с коррупцией? — Нужно сказать, что в целом динамика положительная. Антикоррупционная система усиливается, институты работают, много вопросов налаживаются. Есть, конечно, и проблемные моменты, скажем, некоторые решения Конституционного суда, ослабляли эту систему. — По НАБУ, например? — Да. Со стороны ЕС мы будем продолжать следить за этими вопросами. — Украина инициировала пересмотр торговой части Соглашения об ассоциации. Насколько известно, наша сторона уже подала пакет предложений и теперь ждет реакции Евросоюза. Когда может начаться непосредственно процесс пересмотра Соглашения, как долго могут продолжаться переговоры, по каким направлениям могут быть корректировки и изменения? — Этот просмотр проводится в рамках более широкой оценки первых пяти лет действия Соглашения об ассоциации. И совместно с украинскими институтами мы определили целый ряд дальнейших вопросов, по которым будем продолжать работу. Что касается конкретно просмотра торговых отношений, то такая заявка со стороны Украины поступила, о дальнейшей либерализации торговли со стороны ЕС. Мы сейчас этот вопрос рассматриваем. — Президент Владимир Зеленский говорил, что до октябрьского саммита Украина-ЕС первый раунд переговоров по пересмотру должен быть завершен, и это, по его словам, "задача-минимум". — Это реалистичная оценка, к саммиту первый раунд может быть завершен. Но консультации со странами-членами ЕС продолжатся, так как многие из тех товаров, по которым Украина хочет дальнейшей либерализации — это продовольственные товары. И это для многих стран ЕС тоже важный вопрос. Уже сейчас за пять лет действия Соглашения Украина стала четвертым по величине экспортером продовольственной продукции в ЕС, то есть мы говорим об очень серьезных объемы торговли. — Когда сделка готовилась, и уже после его подписания, речь шла о возможности компенсации Украине за потери в торговле с Россией. Но потом эта тема исчезла с повестки дня. Насколько актуален этот вопрос сейчас? Ведь страны-члены ЕС, когда они проходили этап ассоциации, получали достаточно серьезные компенсации, и не только в виде кредитов. — Что касается Соглашения об ассоциации, то со стороны ЕС с самого начала была более крупная либерализация торговли. Договор с самого начала был асимметричен. То есть ЕС дал большую либерализацию со своей стороны, чем Украина — со своей, с учетом разницы экономического развития и как инструмент поддержки для Украины, в частности в связи с ее проблемами с Россией. — Сейчас Украина и ЕС реализуют пятую программу макрофинансовой помощи на 1200000000 евро. Первый транш в 600 млн получено в декабре 2020 года. Когда можно ожидать поступления второго транша? Позиция ЕС заключается в том, что второй транш выделяется в зависимости от результатов переговоров с МВФ. А результат переговоров с МВФ возможен в сентябре. — Действительно, программы макрофинансовой помощи со стороны ЕС связаны с программами МВФ, здесь надо этот вопрос скоординировать с ними. Что касается собственно макрофинансовой помощи, то все основные условия со стороны Украины выполнены. То есть это вопрос, каким образом проходят переговоры с МВФ. Программа макрофинансовой помощи ЕС заканчивается 14 сентября, к этому все решения должны быть приняты. — А если до 14 сентября ответа от МВФ не будет, что тогда? 15 сентября программа заканчивает действие. Возможно ее продолжение на некоторое время? — Продолжить ее мы не сможем, там сроки очень четкие. Вопрос, каким образом скоординировать работу с МВФ, чтобы успеть выделить второй транш. И это я как раз буду обсуждать с премьер-министром и министром финансов. — Когда был первый транш, то Украина пошли навстречу — тогда его выделили без оценки МВФ о выполнении программы. Такой вариант может повториться? — Мы должны будем получить от МВФ какую-то информацию по оценке ситуации по выполнению программы. — А планируется обсуждение вопроса о следующей программе? — Пока такой заявки со стороны Украины не было. Думаю, сейчас важно закончить текущую программу. Если есть доступные финансы по линии макрофинансовой помощи ЕС, если продвигается программа МВФ, а эти вопросы взаимосвязаны, также есть дополнительная аллокация специальных прав заимствования (СПЗ) от МВФ (выделение 2700000000 долл, — ред.), То я думаю , создаются хорошие условия для доступности финансов (размещение ОВГЗ в том числе, — ред.). Если все эти программы выполняются, тогда непосредственных краткосрочных проблем с финансированием госбюджета создаваться не должно. — То есть вы не видите особой необходимости в новой программе? — С учетом того, как развивается экономическая ситуация, доступность финансов, то к этому вопросу всегда можно вернуться. — Условия прежних программ были достаточно жесткими. Туда входили вопросы, которые очень трудно решались, например, по леса-кругляка. Можно ли считать, что тема леса закрыта? Условием получения макрофину также было создание Бюро экономической безопасности. На днях назначили его главу и БЭБ должно заработать с 25 сентября. Как вы можете оценить выполнение этого условия? — Сейчас не могу подробно прокомментировать выполнение всех пунктов, но наша оценка — всего Украина выполнила условия, связанные со вторым траншем макрофинансовой помощи. С этой точки зрения мы готовы продвигаться к следующим траншей, но надо координироваться с МВФ. Что касается леса, то в Соглашении об ассоциации является механизм, как рассматривать торговые споры. И в декабре прошлого года был арбитражное разбирательство по этому вопросу. И было принято решение, что в принципе экспортная запрет на кругляк не соответствует Соглашению, поэтому должна быть отменена. — Сейчас "Северный поток-2" — практически тема номер один. Можно ожидать, что если Германия применит к этому газопровода Третий Энергопроект ЕС, то Еврокомиссия это поддержит? — Это было предложением со стороны Еврокомиссии, что все газопроводы, которые входят на территорию ЕС или выходят из нее, должны соответствовать условиям Третьего энергопакета. В том числе условиям по недискриминационного доступа к инфраструктуре. Со стороны Еврокомиссии мы всегда давали ясно понять, что "Северный поток-2" не является проектом совместного европейского интереса, не способствует достижению целей энергетической политики ЕС. Сейчас мы будем следить за декларацией США и Германии, и как будет обеспечиваться то, чтобы "Северный поток-2" не привел к проблемам для Украины как страны-транзитера. По этим вопросам мы будем продолжать следить. — Во время визита в Киев канцлер Ангела Меркель заявила, что "Северный поток — 2" — это не российско-германский проект, это европейско-российский проект. То есть вы не согласны с этим? — Что касается Еврокомиссии, то она неоднократно озвучивала, что это не проект общеевропейского интереса. Это очень ясная позиция Еврокомиссии. — Как ЕС оценивает изменения закона о госзакупках, дает преференции продукции с локализацией производства? — Этот вопрос мы тоже уже поднимали с украинской властью. Пока это только проект, но в таком виде, в котором он рассматривается сейчас, он не отвечает требованиям Всемирной торговой организации, в частности Agreement on Government Procurement (Соглашение о госзакупках), и Соглашения об ассоциации. Если проект будет принят в таком виде, то это будет нарушением Соглашения и может привести к новым торговых споров. — Да, может, откорректировать Соглашение в этой части? — Как я уже говорил, законопроект также не отвечает и требованиям ВТО. Соглашение о госзакупках не позволяет вводить такого рода требования локализации. Если смотреть экономически, это также будет противоречить целям Украины лучше интегрироваться в цепочки поставок Евросоюза. — Поговорим о перспективах более тесного европейской интеграции Украины в целом. Можно ли ожидать "дорожной карты" вступления в ЕС, с конкретными пунктами, выполнив которые мы сможем присоединиться к Евросоюзу? С этим к вам обращается украинская власть, вы можете ей ответить? — Со стороны ЕС мы поддерживаем работу Украины по более тесной интеграции в ЕС. Что касается вступления в ЕС, это в первую очередь политический вопрос, который должен единогласно быть поддержано всеми странами-членами — открытие новых переговоров о вступлении. И уже в рамках этого процесса переговоров появляется дорожная карта. Но я не думаю, что это может быть вопросом ближайшего времени, с учетом политической динамики в ЕС. Этот вопрос надо хранить в повестке дня, но в краткосрочной перспективе важно сконцентрироваться на максимальном использовании возможностей, которые дает соглашение об ассоциации. В ее рамках еще много всего можно сделать. Реализация различных мероприятий, предусмотренных Соглашением, де-факто будет способствовать процессу европейской интеграции. — Правильно ли я понимаю, что в ближайшие 3-5 лет вопрос о запуске процедуры членства Украины в ЕС вряд ли будет поднят? — Я так думаю, с учетом политической ситуации в ЕС, того как проходят вопрос о расширении, то да, думаю, что, к сожалению, это маловероятно в ближайшие годы. — Поскольку в самом Евросоюзе нет консенсуса по вопросу расширения, то сейчас мяч, проще говоря, на европейской стороне, не на украинской? — Думаю, вы правильно сформулировали, что сейчас нет консенсуса относительно дальнейшего расширения ЕС. Это касается не только Украины, но и других стран, которые проявляют интерес к вступлению в ЕС. Сейчас такого рода консенсуса действительно нет. Проходят переговоры с теми странами, с которыми процесс был запущен много лет назад. — Балканы? — Да, балканские страны. И там мы видим, что этот процесс проходит очень медленно, занимает много лет. — Вы видите возможность того, что политическая атмосфера по расширению ЕС в перспективе нескольких лет может измениться в пользу расширения? — Конечно, может измениться. Что касается договора о ЕС, он предусматривает, что страной-членом ЕС может стать любая демократическая европейская страна. Поэтому принципиальных препятствий для этого нет. Если меняется политический консенсус, то в какой-то перспективе к этому вопросу можно вернуться. — Кстати, мы подписывали Соглашение об ассоциации именно для перспективы того, что по ее завершению будет ставиться вопрос о вступлении в ЕС. — Насколько я помню, формулировка была в том, что ЕС "признает европейские стремления". И это признается Евросоюзом, но ЕС не готов был дать какую-то перспективу со своей стороны. Как и сейчас. Это не исключает, что в какой-то момент этот консенсус может появиться. — В последние месяцы украинская власть стала очень активно требовать сближение с ЕС и особенно с НАТО: почему вы нас не пускаете, почему не даете дорожную карту и т. Д.? По вашей оценке, такая гиперактивность может помочь, или это просто медийный шум? — Процесс европейской интеграции — это не спринт, это марафон. И важно сохранять последовательность, направление движения, помнить, что может потребоваться много лет, это вопрос того, как правильно распределить силы. — Какие у нас есть основные возможности для расширения сотрудничества, учитывая недавно подписан меморандум о партнерстве в сырьевой отрасли? — Что касается экономического сотрудничества, то сейчас как раз мы проводим просмотр Соглашения об ассоциации: как она внедрялась в первые пять лет и на каких направлениях надо концентрироваться в последующие годы. Одно направление, которое тоже активно продвигается — это так называемый "промышленный безвизовых" — соглашение ACAA. Мы уже запустили процесс оценки возможностей заключения этого договора с Украиной, также мы смотрим, где можем дальше развивать более тесные экономические отношения. Еще одно направление — телекоммуникации. Также дальнейшая торговая либерализация и ряд секторальных проектов по сотрудничеству в рамках таможни для облегчения таможенных процедур. То есть направлений достаточно много.