Власти Израиля заявили о высокой эффективности третьей дозы прививки от коронавируса. Опубликованные данные Минздрава, касающиеся заболеваемости коронавируса среди лиц, получивших третью, Бустерная дозу, прививки. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NEWSru.co.il. С 1100000 израильтян, сделали третью прививку, коронавирус был обнаружен в 2790 человек (0,2% от всех привитых Бустерная дозой). 187 человек (0,01%) попали с коронавируса в больницу. В 88 человек (0,008%) болезнь протекала в тяжелой форме.