На День Независимости Государственный гимн на различных мероприятиях обычно выполняют знаменитые певцы и певицы страны. Чаще всего эту ответственную миссию на торжественных мероприятиях, футбольных матчах и церемониях доверяли народному артисту Украины Александру Пономареву. Кто еще выполнял Государственный Гимн Украины на торжествах, рассказали в материале "Сегодня". Много лет государственный гимн исполнял Александр Пономарев, народный артист Украины.

Гимн Украины в исполнении Александра Пономарева В 2019 году на "ходе достоинства" Государственный Гимн Украины исполнила Тина Кароль.

Гимн Украины в исполнении Тины Кароль Еще один украинский музыкант — Дзидзьо (Михаил Хома), представил собственную версию Государственного гимна Украины. По словам артиста, перед выполнением он консультировался с Александром Пономаревым, как правильно исполнить гимн перед большой аудиторией.

Гимн Украины в исполнении Дзидзьо Чувственный вокал и невероятное исполнение Государственного гимна показала певица Злата Огневич.

Гимн Украины в исполнении Златы Огневич Неоднократно выполнял Государственный Гимн Украины и певица Джамала. Она выступала на церемонии поднятия крупнейшего государственного флага страны и вспомнила, как много лет назад впервые исполнила национальный гимн на поединке между Кличко и Поветкиным в Москве.

Гимн Украины в исполнении Джамалы Еще гимн Украины выполняла жена Виталий Кличко — Наталья. Она дважды выполняла национальный гимн перед боксерскими поединками.

Гимн Украины в исполнении Натальи Кличко В 2020 году звезды шоу-бизнеса Украины записали ролик с коллективным исполнением гимна Украины.

Гимн Украины в исполнении звезд шоу-бизнеса Напомним, ранее мы писали о том, что украинец проехал почти 600 км на велосипеде, играя на дудке гимн Украины. А также рассказывали о том, что в Киеве маленькие футболисты спели гимн Украины и тронули сеть.