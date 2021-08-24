Боевики в Донбассе четыре раза обстреляли украинских военных за минувшие сутки, 23 августа. Погиб украинский воин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС. Противник обстреливал украинские позиции из минометов 120-го калибра вблизи Водяного. Неподалеку Марьинки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. У Широкино российские наемники с помощью БПЛА типа "квадрокоптер" осуществляли дистанционное минирование территории. Кроме того, был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. По состоянию на 7:00 утра 24 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Напомнит, боевики на Донбассе за минувшие сутки, 22 августа, 5 раз нарушили режим "тишины". Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война в Донбассе хочется завершить полностью.