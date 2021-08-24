День Независимости Украины украинцы отмечают сегодня, 24 августа. В этом году исполнилась круглая дата — 30 лет с момента, когда СССР распался и наша страна обрела независимость. Лучшие поздравления с праздником в стихах, прозе и картинках, вы можете посмотреть в нашем материале ниже. Поздравления в стихах *** С Днем Независимости мы вас поздравляем! Украина любить искренне желаем! С Богом преодолевать все невзгоды, Свою волю никому не дать украсть. Украинский историю бережно знать, Украинский достоинство не дать топтать, Прадедов-казаков тихо уважать, Язык, семью, церковь свою защищать. В Новый День рождения нашей Матушки Желаем счастья и достатка родная! Чтобы все ее дети с всего мира Вернулись домой жить вечно. *** С днем рождения, страна! С праздником нас всех! Мы — нация едина, А наше оружие — юмор и смех! Мы — веселые, искренние, добрые, Не страшны нам дождь и снег, Мы — смелые и храбрые, Поэтому с праздником нас всех! *** Любите нашу Украину — она одна. Цените каждую прожитую погоду, Поскольку при летним солнцем придет зима. Будьте людьми и верьте в Бога. Пусть светлой будет ваша дорога. *** Поздравляю с Днем Украине! В день августовский выходной Ты подумай об Отчизне, Об свой родной дом. Сколько различных испытаний Выпало ей … Мысленно скажи: "Благодарю!" Родине большой своей. В День Украины всех знакомых Поздравить хоть на словах. Пожелай им счастья, денег И успехов в делах! *** Праздничный день — 24 августа, Так хочется улыбок и песен, Потому что Украина — независимая. Запомните, люди, светлый день! Осуществилась давняя заветная мечта, Желание и надежда поколений. Это чувство свободы сердце греет И поднимает думы высоту. Давайте же будем бок о бок все, Чтобы славу Украины возродить. Чтобы дружно жить, в радости и согласии, Мы Украина сестры и братья. *** Поздравления в прозе *** По случаю 30-й годовщины Независимости нашего государства желаем вам крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благополучия. Пусть каждый день вашей жизни будет наполнен радостью, теплом и новыми достижениями, а ваши добрые дела умножат славу родной Украины. *** Уважаемые украинцы! Желаю вам здоровья, счастья, успехов во всех ваших делах и пусть мечта о лучшей жизни окрыляет вас на новые свершения, на новые добрые дела во имя нашей Украины и ее будущих поколений. С великим праздником вас! *** Сердечно поздравляю вас с Днем Независимости Украины. Все большие успехи нашего государства состоят из успехов каждого неравнодушного украинском — как множество рек и ручейков сливаются в один могучий Днепр. Давайте по случаю важного праздника Украины искренне полагаться на успех наших совместных действий и продолжение активного сотрудничества, которая объединяет нас, укрепляет наше государство. *** Поздравляю вас с общенациональным праздником Днем Независимости Украины! С тех пор, как была провозглашена независимость, наша страна прошла несколько этапов духовного обновления, воспроизводя патриотизм, традиции и духовность нашего народа. Хотелось бы, чтобы с каждым годом этот праздник придавало всем нам сил и уверенности в нашем будущем. Желаю мира и согласия в ваших семьях, крепкого здоровья, счастья и благополучия. *** Пусть сердца наполняются гордостью за наше государство, стремлением к единству и согласию, а плодотворный труд будет надежным залогом счастливого будущего! С праздником Независимости, Украина! *** Поздравления в картинках Напомним, мы писали, где и когда смотреть парад к 30-летию Дня Независимости Украины. Мы также писали о том, что в сети появилось очаровывает видео из 30 стран мира в День Государственного Флага Украины.