За прошедшие сутки, 23 августа 2021, обнаружили еще почти 700 случаев коронавируса в Украине. Больше всего зафиксировано в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства здравоохранения. Сообщается, что за сутки зафиксировали 692 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 54, медработников — 4). Кроме того, за вчера: госпитализировали — 410 человек; летальных исходов — 27; выздоровели — 345 человек. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (132), Одесской (84), Харьковской (84), Луганской (62) и Черновицкой (47) областях. При этом вчера на COVID протестовали: методом ПЦР — 17236 человек, методом ИФА — 3802 лица, экспресс-тестами — 14820 человек. За все время пандемии в Украине заболели более 2275000 человек, выздоровели 2200000. Зафиксировано 53,5 тысячи летальных случаев.

Фото: возведение по COVID-19 в Украине (инфографика МЗ) Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что в стране наблюдается постепенный рост заболеваемости, которое повторяет динамику 2020 года. Таким образом, пик заболеваемости COVID-19 может наступить зимой.