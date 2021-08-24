Министр иностранных дел Украины Ле Дриан рассказал, почему не присутствовал на саммите Крымской платформы. По его словам, в планы вмешалась ситуация в Афганистане. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на брифинг. Он поздравил саммит Крымской платформы и отметил, что Франция в полной мере поддерживает эту инициативу "К сожалению, я лично не смог присутствовать из-за драматическую кризис, разворачивается в Афганистане, и которая заставила меня совершить визит в Абу-Даби, но мой коллега, министр Франс Эспер был здесь и представлял Францию на саммите Крымской платформы. Я пользуюсь случаем , чтобы повторить: Франция не признает и не будет признавать незаконной аннексию АР Крым и города Севастополя ", — добавил Ле Дриан. Напомним, накануне саммита стало известно, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас также из-за ситуации в Афганистане отказался от участия в саммите Крымской платформы.