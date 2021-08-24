Украинский самолет с афганскими беженцами НЕ похищали из аэропорта Кабула (Афганистан) в Иран. Он приземлялся на территории страны для дозаправки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu. "Этот самолет вчера заправился топливом в аэропорту Мешхед, после чего приземлился в аэропорту Киева", — заявил официальный представитель Управления гражданской авиации Ирана Мохаммад Хасан Зибахш, комментируя заявление о якобы похищении украинского самолета. "Мы отрицаем утверждение Украины о том, что самолет был похищен и попал в Иран после похищения", — добавил он. Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявлял, что украинский самолет "захватили другие люди", и он вылетел в Иран с неизвестными пассажирами. Однако впоследствии МИД Украины уточнил, что никакого похищения самолета не было, и все украинские самолеты с беженцами благополучно вернулись в страну.