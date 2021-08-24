Украинцы в Шри Ланке вместе с местной общественностью представили к 30-й годовщине Независимости Украины музыкальный клип на песню Владимира Ивасюка "Я пойду в далекие горы", которую исполнили украинка Adari Daria (Дарья Токолова) и местный исполнитель Ryo Hera (Ranga Herath). Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на страницу Посольства Украины в Республике Индии в Facebook. Украинцы, проживающие в Шри Ланке, вместе с местными сообществом, в качестве видеопоздравления к 30-й годовщине Независимости Украины, представили музыкальный клип на песню Владимира Ивасюка "Я пойду в далекие горы" (1968 г.). Песню исполнили украинка Adari Daria (Дарья Токолова) и местный исполнитель Ryo Hera (Ranga Herath). Локация: озеро Сембуватте (Центральная Провинция), которое напоминает карпатский Синевир. Проект реализован полностью на волонтерских началах. Как сообщил автор идеи и координатор проекта Владимир Притула (активист украинского общества в Шри Ланке), на съемочной площадке было всего 12 человек (50/50 ланкийцев и украинский). По его словам, в каждом элементе проекту — стремление отразить диалог культур. "Например, слова песни Владимира Ивасюка впервые поются Ланкийцы. Небольшой кусок переведен на местную сингальское язык. Основной мотив композиции — человек готов приложить все усилия для достижения своей цели — то любовь, то независимости своей Родины. В музыкальной части мы создали новое аранжировки — до известной мелодии мы добавили тропические ритмы. Сочетание классических инструментов с местными обеспечило глубину и объем звучания ", — отметил Притула. Во время съемок видеоклипа авторы пытались изобразить микс культур двух стран в каждом кадре: заворачивания вареников в банановые листья; сочетание в образе Рио Херы украинской вышиванки с ланкийским мужской одеждой — саронгом; в женском образе костюмер соединила украинские мотивы с элементами ланкийского сари и венком из тропических цветов. "Важнейший роль сыграла локация для съемки — озеро Сембуватте (Центральная Провинция), которое очень напоминает наш Карпатский Синевир, которое, кроме елей, также окружен живописными плантациями цейлонского чая", — подытожил Владимир Притула. Проект стал возможен при поддержке Посольства Украины в Республике Индия (по совместительству — Шри Ланке) и содействии Правительства Шри Ланки. Как сообщалось, ранее появилось видео, как президент Владимир Зеленский расплакался во время парада ко Дню Независимости.