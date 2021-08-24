Кайли Дженнер беременна от своего любимого Трэвиса Скотта. Пара невероятно счастлива. Радостную новость в сеть слили инсайдеры, а после подхватили мировые СМИ. 24-летняя Кайли Дженнер и ее бойфренд, 29-летний музыкант Трэвис Скотт, только недавно объявили о воссоединении. И похоже, в паре царит полная гармония. О том, что Кайли беременна, новости стали появляться уже давно. И спровоцировала слухи сама инстадива. Так, она путала следы, постясь старые фото, а в сториз появлялась в других образах. Это и натолкнуло фанатов на мысли о беременности девушки. Позже свое слово сказали родные миллиардерши. Так, Дженнер (отец девушки) намекнула, что вскоре ожидает появления на свет еще одного внука. После не удержались и инсайдеры. По мнению источника, близко к пары, вся семья просто "в восторге". Брюнеткам на заметку: Кайли Дженнер показала безупречный образ в модном оттенка

Кайли Дженнер с Трэвисом (фото: instagram.com/kyliejenner) "Она почти два года пыталась забеременеть, — поделился инсайдер. — Она всегда хотела еще одного ребенка примерно того же возраста, что и Сторми". Сама Кайли в интервью закликалася, что она безусловно испытывает желание подарить малышке брата или сестру, но "у нее пока нет четкого плана". Пара пока непосредственно не подтвердила информацию о беременности. Даже наоборот, Кайли пытается вести себя как все это домыслы. Например, публикует фото в полный рост с плоским животом. Но так же она делала, когда была беременна Сторми. Ранее сестра Кайли — Кендал Дженнер — захватила сеть спортивной фигурой в крошечном купальнике.