Зима 2021-2022 готовит нам много сюрпризов — как приятных, в виде оттепели и потепления, так и не очень — нас ждут ледяные дожди, сильные морозы и возможны даже снежные бураны. Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, пишет "Сегодня". По предварительным прогнозам синоптика, предстоящая зима в Украине будет холодной. Какой будет погода в декабре 2021 Синоптик прогнозирует, что первый месяц зимы в самом начале огорчит украинский ледяными дождями, вторая декада месяца принесет небольшой снег, а к концу месяца придет зима со всеми ее «прелестями» — морозами и снегопадами Прогноз на январь 2022 А вот января начнется с потепления, но продлится оно недолго. "Мороз и снег придут на старый Новый год и продлятся до Крещения, 19 января, затем потеплеет", — считает синоптик. Что нас ждет в феврале Леонид Горбань прогнозирует, что последний месяц будущей зимы будет достаточно суровым. "Злой также окажется февралем, особенно сильные морозы — во второй половине месяца. Снега будет много, ближе к концу зимы возможные снежные бураны", — рассказал Горбань. Ранее мы писали, склонны к метеозависимости и как от этого избавиться. Врачи назвали способы борьбы с нездоровой реакцией на перепады погоды.