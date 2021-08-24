Известный актер Валерий Николаев сыграл в 16-серийной картине "Клятва врача", премьерные серии которой канал "Украина" покажет в понедельник, 30 августа. За кулисами съемочного процесса артист рассказал о новой роли и поделился реалиями актерской профессии. Валерий, расскажите о своем герое в сериале "Клятва врача". Я играю бизнесмена, который начал свою деятельность в 90-х, и в работе сталкивается с криминалом. По сюжету главная героиня сериала попадает в очень тяжелую ситуацию: ее муж берет в долг деньги у моего персонажа, но не может их отдать. В результате получается так, что она решает проблему с деньгами и вынуждена отрабатывать их, предоставляя профессиональные услуги. А чем заинтересовал вас этот проект? Во-первых, мне хотелось снова оказаться в Украине. К сожалению, я бываю здесь очень редко. Практически только во время съемок. Во-вторых, мой герой действительно неоднозначен. Его можно сделать не таким, каким обычно принято видеть в кино уголовного персонажа. И сам сюжет, связанный с медициной, тоже довольно интересен. В-третьих, собралась очень профессиональная группа, все проходит на съемочной площадке слаженно, поэтому с актерами приятно работать.

Валерий Николаев снялся в новом проекте (фото: пресс-служба) Известное выражение, что кому много дается, с того много и запитаеться. С вас много спрашивается? Наверное, да. Ведь зритель ждет новых проявлений и впечатлений от тех работ, которые мы делаем. Я надеюсь, что он их получает. Жизнь публичного человека имеет две крайности: наличие Хейтер и фанатов. Как реагировать на Хейт и не почивать на лаврах, читая восторженные отзывы? Стоит абсолютно трезво и максимально критически относиться к тому, что ты делаешь. Слава богу, рядом со мной есть люди, которые высказывают свою точку зрения по поводу того, что у меня получилось, а что нет. Я очень ценю и с благодарностью принимаю их мнение. Вот это, наверное, и служит гарантом, чтобы не пойти ни в ту, ни в другую сторону. Что помогает вам при вашей популярности, искушениях, наличии хайпа оставаться человеком? У каждого из нас есть своя работа, которую пытаешься выполнять максимально профессионально. Поэтому чем бы человек не занимался, но если она на своем месте и до конца реализуется, это всегда вызывает уважение. И тогда совершенно неважно, кто ты по профессии: актер, осветитель, оператор или режиссер. Что для вас самое важное в общении с другими людьми? Сам человек и его мировоззрение. Как он смотрит на мир и относится к тому, что происходит вокруг. Я могу не принимать его взгляды на жизнь, но пытаюсь понять. Первые места в чартах и глобальная популярность: украинские звезды, чьи песни поют во всем мире

Валерий Николаев рад работе в Украине (фото: пресс-служба) Когда вы поняли, что хотите стать актером? В детстве мне, как и всем мальчишкам во дворе, хотелось быть летчиком, космонавтом или разведчиком. Но когда пришло понимание, что актер театра и кино — единственная профессия, в которой можно прикоснуться к каждой из своих детских желаний, то тогда, естественно, мне захотелось этим заниматься. Обычно мешает процессу съемок? С опытом приходит понимание, что следует максимально концентрироваться на том, что надо сделать. Поэтому все мелочи, которые существуют (а они всегда есть, на любых площадках), уже не столь важны. А когда ты концентрируешься на работе и на том задании, которое тебе поставил режиссер, тогда все нормально — ничто не мешает. Когда появляются перерыва между съемками, как проводите это время? Я воспринимаю такие периоды как паузу, в течение которой можно подготовиться к тому, что хочется сделать либо самостоятельно, либо с друзьями. Вы сыграли людей разных профессий, а какая из них заинтересовавшей вас в реальной жизни? Любая сыгранная роль по-своему важна и любима. И от каждой получаешь что-то свое. Поэтому трудно выделить какую-то одну из них. Хочется дальше продолжать работать и знакомиться с новыми персонажами. Мне интересно общаться с людьми, которые достигли успеха в своей профессии. Особенно если у моего персонажа такая же специальность. Это очень обогащает.

Валерий Николаев с коллегами на съемочной площадке (фото: пресс-служба) Какая из последних работ вам понравилась? Трудно выделить кого-то одного из моих коллег. Сейчас выходит много проектов. И ребята очень точно и профессионально работают. И это здорово, потому что их персонажи вызывают зрительский интерес. Значит, идет развитие и есть надежда, что все будет хорошо. Что дает вам чувство опоры и ради чего вы живете? Как и для многих людей, главное в жизни — это семья. И когда появляется возможность больше времени проводить дома, общаться с женой и дочерью, я обязательно ею воспользуюсь. Это действительно именно то, что помогает зарядиться. И просто жить дальше! С Дарьей вы больше папа и дочь, друзья или наставник и ученица? Я надеюсь, что мы друзья. Она мне поверяет какие сокровенные вещи. Что же касается нашей профессии, то мы очень часто и долго обсуждаем Дашины работы. Слава богу, они яркие, их сейчас много и в театре, и в кино. Даша скоро снова должна поехать на очередные съемки. Конечно, решение дочь принимает сама, но всегда очень внимательно меня слушает. Так что я надеюсь, что ей важно мое мнение. Что в общении с дочерью вас по-хорошему удивляет? Мне очень приятно, что она скрупулезно подходит к работе и заботится о деталях, которые действительно важны, когда ты делаешь роль. В совокупности такое отношение дает тот результат, который я вижу. И меня это очень радует. Когда мир и обстоятельства продавливают, как не сломаться? Особенно вам, актерам? Спасает материал, которым занимаешься. Я работаю над ним, думаю о своем персонаже, стараюсь максимально полно проявить его внутренний мир. Если погружаться в это действительно до конца, результат будет налицо, и зрителю станет интересно наблюдать за героем. Наверное, благодаря такой работе актер защищен от каких-то внешних воздействий. Если бы была возможность, то с кем бы из прошлого вам бы хотелось пообщаться? С Александром Сергеевичем Пушкиным, потому что это очень интересный автор и вообще гениальный человек. Даже минимальное общение с ним оставило бы неизгладимое впечатление. Причем хотелось бы с ним поговорить обо всем. Не только о творчестве. Стало известно имя нового претендента на сердце Холостячки 2: ради новой любви решился на развод Хотя вы редко бываете в Украине, но, возможно, у вас уже появились в Киеве любимые места? Разделение и Крещатик — это особые уголки города. И когда я приезжаю, то каждый раз по-новому открываю их для себя. Сюда хочется возвращаться. Однажды скульптор Михаил Рева сказал: "Я знаю, что когда у тебя есть правильная идея, то тебе начинают помогать. Ты вдруг случайно находишь дверь". У вас в последнее время были ситуации, когда вы находили и открывали свои двери? Думаю, что работа, которая здесь произошла, и есть те двери, в которые стоило войти. Также ранее Алина Гросу рассказала, как ей удалось сбросить 12 лишних килограммов, не прибегая к чрезмерных усилий.