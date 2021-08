В День независимости Украины в страну с визитом прибыл министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он встретится с украинским коллегой и даст пресс-конференцию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД Украины. Сообщается, что Ле Дриан прибыл по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. "Министры проведут переговоры, ключевыми темами которых станут развитие политического диалога Украины и Франции, поддержка европейской и евроатлантической интеграции нашего государства, укрепление взаимодействия в рамках международных организаций", — говорится в сообщении. Ле Дриан также принимает участие в торжествах по случаю 30-й годовщины независимости Украины. В 13:30 Кулеба и Ле Дриан проведут совместную пресс-конференцию.

Fier et heureux avec toute l '& eacute; quipe de @FranceenUkraine d'accueillir le Ministre @JY_LeDrian. Il vient en ce jour du 30 & egrave; me anniversaire de l'ind & eacute; pendance dire & agrave; @ZelenskyyUa et @DmytroKuleba: en 1991 la & eacute; tait & agrave; vos c & ocirc; t & eacute; s. En 2021 elle l'est plus que jamais. Slava Ukra & iuml; ni pic.twitter.com/jj0RNQgGJD — Etienne de Poncins (@EdePoncins) August 24, 2021