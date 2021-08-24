В результате ухудшения погоды на западе Украины обесточены 93 населенных пункта. Большую часть — во Львовской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям. Сообщается, что по состоянию на 07:00 в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 93 населенных пункта в 2 областях (Львовская — 80 и Закарпатская — 13). К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго. Напомним, ранее синоптики объявляли штормовое предупреждение с сильными ливнями во Львовской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях (и уровень опасности, желтый). Также сообщалось, что в Украину идут затяжные дожди в начале сентября.