В Киеве во время репетиции парада юный военнослужащий сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Видео опубликовали в Telegram-канале "Х.Киив". Так, на Крещатике молодой офицер сделал предложение девушке под аплодисменты киевлян и гостей города, которые пришли посмотреть на репетицию парада. В частности, человек вручил девушке букет цветов, а двое сослуживцев, которые стояли рядом, подняли вверх оружие и встали на колено. Девушка была приятно поражена он сюрприза и ответила любимому "да". В комментариях пользователи приветствуют молодоженов и желают им счастья. Как красиво! молодец; Класс. Привет; Это очень мило; В очень необычном месте, видно, что постарался; Какие они милые! Счастья Вам. Ранее мы сообщали, что Зеленский прослезился на праздновании Дня Независимости. Также мы публиковали яркие фото парада ко Дню Независимости в Киеве, который проходит в центре столицы 24 августа.