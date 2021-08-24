В японском Токио стартует Паралимпиада-2020. Сегодня проходит церемония открытия Олимпийских игр среди спортсменов с ограниченными возможностями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию церемонии. Паралимпиада-2020 пройдет с 24 августа по 5 сентября. Отметим, Украина в Токио на Паралимпиаде представят 143 атлеты, которые будут соревноваться в 15 видах спорта. Наибольшее количество украинских паралимпийцев выступит в плавании — 40 спортсменов. Кроме того, 32 украинцы будут соревноваться в легкой атлетике. Знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Паралимпиады будут Елизавета Мерешко (плавание) и Виктор Смирнов (плавание). Напомним, ранее сообщалось, что Япония зафиксировала рекордное количество суточных COVID-заражений накануне Паралимпиады.