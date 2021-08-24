Антивозрастной уход можно начать по умолчанию — в 30+, или по необходимости — хоть в 22, если есть морщины. Поэтому кремы 20+, 30+, 40+ и др — пережитки прошлого. Морщин легче предотвратить, чем убрать. Косметолог-нутрициолог Яна Фокси рассказала в Instagram о наиболее эффективных anti-age компоненты, которые должны быть в составе досмотровой косметики. Anti-age уход: Ретиноиды стимулируют фибробласты (производят коллаген и эластин) и откладывают старение кожи. Из форм ретиноидов наиболее подходят: Ретинол (retinol) Ретиналь (retinal; retinaldehyde) Ретинил ретиноат (r-retinoate; retinyl retinoate). Пептиды работают системно курс в 2 месяца 2 раза в день, а далее для поддержания эффекта — хотя бы пару раз в неделю. В anti-age эффективны: Пептиды-блокаторы блокируют передачу сигнала о сокращении мышц с нервного окончания на мышечное волокно (типа ботулотоксина типа А, но механизм другой): Argireline, Inyline, Leuphasyl, Myoxinol, SNAP 8, Syn-Ake. Пептиды-ремодуляторы улучшают качество кожи и омолаживают ее, регулируя синтез коллагена, эластина: AC Collagen Prepeptide, Syn-Coll, Syn-Tacks, Trylagen, Haloxyl, Matrixyl 3000, Regestril.

⠀ Иллюстративное фото (pexels.com) Витамин С стимулирует синтез коллагена, церамидов и регулирует работу металлопротеиназ (они разрушают коллаген и эластин). В борьбе с морщинами из опыта эффективнее кислая форма витамина С: Аскорбиновая кислота (Ascorbic acid). ⠀ АНА-кислоты ускоряют обновление кожи (оно замедляется с возрастом), увлажняют и влияют на выработку коллагена и эластина. Наиболее эффективны: Гликолевая кислота стимулирует выработку гиалуроновой кислоты и утолщает кожу. Может не подойти чувствительной коже. Молочная и миндальное кислоты — универсальны. ⠀ Ниацинамид увеличивает в коже количество липидов, белков (коллаген и эластин — белки) и увлажняет кожу, визуально уменьшая морщины. А также он уменьшает возрастную пигментацию. ⠀ Мезороллер / Дермапен — контролируемый стресс для кожи, запускает ее самовосстановления. Кожа обновляется, производятся коллаген, эластин и гиалуроновая кислота, уменьшаются рубцы и пигментация.

⠀ Иллюстративное фото (pexels.com) Церамиды / ламеллярные эмульсии укрепляют защитные функции кожи. Влага не испаряется чрезмерно (меньше морщин), в кожу не проникают патогены (здоровая кожа). Напомним, ранее диетолог назвала 5 правил, которые помогут продлить молодость.