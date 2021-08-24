К 30-й годовщине независимости "Филипп Моррис Украина" посчитала объем уплаченных налогов. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании. Так, ЗАО "Филип Моррис Украина" и ООО "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" за период работы в Украине уплатили в государственный и местные бюджеты около 12300000000 долларов налогов. Из них в 2020 году — 23500000000 грн. Общий объем инвестиций компаний в Украине составил около 698 млн долларов. "Мы гордимся тем, что является частью украинской истории. И речь идет не только о количественном выражение наших инвестиций и уплаченных налогов. Конечно, это существенный вклад в украинскую экономику. Но для нас также важны наши инвестиции в сотрудников, формирование транспарентной культуры ведения бизнеса, поддержка принципов и проектов по устойчивому развитию, забота о наших потребителей. За 30 лет изменилась не только Украина, но и наша компания. Мы трансформируем свой бизнес, чтобы достичь своей стратегической цели — полностью заменить сигареты на альтернативные бездымные продукты. В Украине эта трансформация началась еще в 2016 году с запуском инновационного продукта IQOS, менее вредной сигарет альтернативы для взрослых курильщиков ", — отметил генеральный директор Филипп Моррис Украина Костас Салварас. Аффилированные компании Philip Morris International признаны Top Employer Institute одними из лучших работодателей в Украине, Европе и мире. Сертификат лучшего работодателя компании Филипп Моррис в Украине получают с 2014 года. Кроме того, в 2020 году украинские компании признаны среди лучших работодателей в рейтингах Forbes.ua и «Е & Y Украина". Сейчас вообще в двух компаниях работает около 1200 работников. По состоянию на начало 2021 более 40% руководящих должностей в компаниях Филипп Моррис в Украине занимают женщины. В 2019 году PMI первой среди международных игроков прошла глобальную сертификацию EQUAL-SALARY, что свидетельствует о высоком уровне зарплаты для мужчин и женщин на одинаковых должностях, с одинаковым уровнем квалификации и ответственности. Сертификация такого масштаба — это еще одно достижение на пути к гендерному равенству. Украинцы с нашего филиала работают в примерно 50-ти странах в рамках глобальной программы развития через международные назначения Philip Morris International и занимают разные должности до вице-президент регионов, руководителей глобальных функций, чем мы по праву гордимся. "Инновации и инклюзивность, соблюдение принципов ESG в бизнес-процессах — среди главных задач компании, направленных на уменьшение вреда от использования табачных изделий для общества и окружающей среды. Украина — один из ключевых рынков, где реализуют указанные принципы ведения бизнеса. Мы готовы увеличивать инвестиции в Украину в условиях поддержки бездымной стратегии компании ", — добавил Костас Салварас. Напомним, что глобальная стратегия PMI — отказ от сигарет и их замена бездымными питания, то есть продуктами, которые исключают горения. Это системы электрического нагрева табака, электронные сигареты, снюс и другие. PMI рассчитывает, что к 2025 году более 40000000 совершеннолетних курильщиков, которые не готовы отказаться от этой привычки, выберут бездымные продукты компании. В то же время доля такой продукции составит 50% чистого годового дохода PMI. Как сообщалось, компания "Филип Моррис Украина" стала победителем регионального тура рейтинга "Добросовестные налогоплательщики-2018" и признана лучшим налогоплательщиком Харьковской области.