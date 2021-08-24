Первый случай заражения коронавирус зафиксировали на территории паралимпийского поселка среди спортсменов в день начала Игр. Еще девять случаев зарегистрировано среди работников. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian. Несмотря на то, что коронавирус уже регистрировали среди других спортсменов-паралимпийцев, впрочем случай на территории поселка является первым. Согласно Пресс-служба Паралимпиады-2020, инфицированный спортсмен будет находиться на изоляции в течение следующих двух недель. По словам прессекретар оргкомитета Масса Такая, согласно протоколу, в ближайшее время в поселке устанавливать лиц, контактировавших с инфицированным спортсменом.