Студенты университетов в Украине могут вернуть себе часть средств от оплаты за обучение в виде налоговой скидки, согласно ст. 166 Налогового кодекса. Какую сумму можно вернуть, как получить "кэшбек" и кто именно это может сделать, а также пошаговая инструкция — в нашем материале ниже. Может получить возмещение? В том, что "схема" работает, убедился студент и бухгалтер Николай Кархут, который и поделился лайфхак в своем Telegram-канале. Итак, получить немалый "кэшбек" может студент, официально получает зарплату и оплачивает свое обучение (договор заключен на имя студента) или член семьи первой степени родства, который оплачивает стоимость обучения такого студента (отец, мать, женщина и т.д.) . Размер скидки составляет 18% от стоимости обучения. Какие документы нужны? Для получения возмещения затрат, например, 2020 года нужно до 31 декабря 2021 подать следующие документы в налоговую: копия паспорта копия ИНН декларация об имущественном состоянии и доходах (можно заполнить онлайн или в налоговой) справка о доходах (можно получить в бухгалтерии предприятия) копия договора с учебным заведением копия квитанции об оплате заявление со счетом для возврата средств. Эти документы есть возможность подать и онлайн. Надо только иметь электронную подпись, войти в электронный кабинет плательщика, подать декларацию и копии других документов. Заметим, что получить деньги можно на карту любого банка, указав счет IBAN, МФО и название финансового учреждения. Средства поступают в течение 60 дней после подачи декларации.

Николай Кархут показал, что ему вернули часть денег Правда, на возврат средств не могут претендовать: ФОПы иностранцы лица, которые хотят возместить средства за образование за рубежом. Также добавим, что возмещение возможно для студентов как очной так и заочной формы обучения. Кстати, читайте о важнейшие реформы образования за 30 лет Независимости. Также предлагаем вам информацию о том, каким будет обучение с 1 сентября.