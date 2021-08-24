Верховная Рада поддержала законопроект о большом Государственном Гербе. Документ одобрили в первом чтении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Совета. Предложенный президентом законопроект поддержали 257 народных депутатов, против высказались 11 парламентариев, еще четверо воздержались, а 13 — не голосовали.

Фото: эскиз большого герба Отметим, главным элементом большого герба будет трезубец (знак Княжеской державы Владимира Великого) золотого цвета на синем пятистороннем щите. В нынешнем варианте над щитом изображено корону Ярослава Мудрого. Щит с трезубцем держат: с левой стороны — лев (герб Галицко-Волынского княжества), с правой — воин-казак с ружьем (герб Войска Запорожского). Под щитом — лента из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цветов. Отметим, Герб в законопроекте отличается от того, который победил на всеукраинском конкурсе.