Украинцы назвали главные символы страны, которые ассоциируются у них с нашим государством. Первыми среди них стоят флаг, язык и гимн. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса "Кто мы: исследование украинского общества к 30-летию Независимости Украины". Опрос был проведен среди пяти тысяч украинский в разных регионах страны. Возраст опрашиваемых 18 лет. 50% опрошенных граждан сообщили, что главным символом нашего государства остается желто-голубой флаг. 41% опрошенных убеждены, что таким символом является украинский язык, а 31% выступили за трезубец. неформальные символы Интересно, что на Востоке и Донбассе сравнительно больше вспоминают о неформальных символы — борщ, сало, вареники (30% и 31% соответственно), украинский природу (13% и 15% соответственно). Кроме того, там чаще называют главным символом украинский паспорт, на Востоке — 12%, на Донбассе — 17%. В то время как на Западе чаще выбирают формальные символы: флаг — 55%, гимн — 46%, трезубец — 39%, и язык — 53%.

Скриншот (uifuture.org) Как мы ранее писали, Оксана Баюл объяснила отказ от украинского гражданства.