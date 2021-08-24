Платного уборка в классах школ не должно и родители не обязаны платить за такую услугу. Об этом «ФАКТАМ» рассказал один из директоров киевской школы. По его словам, родители не должны сдавать деньги в фонд школы. "У нас нет платного уборка в классах. Опять же, и фонд школы как такового нет. На одном из заседаний в прошлом году было принято решение: если кто-то из родителей хочет помогать, то помогает, это не запрещено. Но централизованно средства в фонд школы никто не собирает ", — рассказал он. Также директор сообщил, что технички просто обязаны убирать классы. "Технички обязаны убирать в классах. У нас уборщица закреплена за каждым кабинетом не только младшей школы, но и старшей. В конце дня она должна не просто помыть кабинет, но также протереть парты, продезинфицировать разные места, куда имеют доступ дети. Это входит в ее обязанности ", — отметил директор. Сотрудник школьной учреждения напомнил, что уборщиц должно в школах хватать, а сбор денег на уборку — это неправильно. "Мы подаем на тарификацию по всем нормам, и нам закладывают столько ставок уборщиц, что их хватает. Возможно, где-то есть незаполненные вакансии, это другой вопрос. Но существует определенная площадь, и на эту площадь выделяется необходимое количество ставок. Учитывается каждый кабинет, каждый коридор, другие помещения, все это обязательно должна убирать техработница, эти 500 квадратных метров на пруду. Поэтому если что-то где-то собирают, это неправильно абсолютно ", — резюмировал он. Как мы писали ранее, учителям дали новые рекомендации о том, как с нового учебного года организовать воспитательный процесс в школах.